Sezgin Baran Korkmaz New York'ta davet çıkışı görüntülendi

Milyader iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, davete katıldı. İşte detaylar...

Bir süredir yurt dışında yaşayan milyarder iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, New York'ta katıldığı davet çıkışında görüntülendi.

 

Milyarder iş insanı, etkinliğe tarzıyla damga vurdu. Siyahlar içerisinde olan SBK, Amerika basınının da gündemine oturdu.

 


Fit haliyle de dikkat çeken iş insanı, objektiflere böyle yansıdı.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi