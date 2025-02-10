Sezgin Baran Korkmaz New York'ta davet çıkışı görüntülendi 10.02.2025 19:42 Milyader iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, davete katıldı. İşte detaylar... Bir süredir yurt dışında yaşayan milyarder iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, New York'ta katıldığı davet çıkışında görüntülendi. Milyarder iş insanı, etkinliğe tarzıyla damga vurdu. Siyahlar içerisinde olan SBK, Amerika basınının da gündemine oturdu. Fit haliyle de dikkat çeken iş insanı, objektiflere böyle yansıdı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN