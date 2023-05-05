Seyyal Taner’den “Armut”un en iyisi

Türk pop müziğinin efsane ismi Seyyal Taner, dünyanın içinde bulunduğu kaos ortamını metaforik bir anlatımla eleştirdiği ilk single’ı “Elma” nın ardından, serüvenin devam ettiği, ikilemin ikinci single’ı Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan “Armut” ile müzikseverlerle buluşuyor.

Sözleri Sadettin Dayıoğlu’na, müziği Aydın Şencan’a, düzenlemesi Ödül Erdoğan’a ait olan “Armut” isimli yeni şarkısı ile Seyyal Taner, insanoğlunu yaşadıklarından ders çıkarmaya davet ediyor ve “Elmalarla armutları sakın ha karıştırmayın!” diyor.

Seyyal Taner'in; su, iklim, çevre, ekonomi başta olmak üzere insanlığın yaşadığı tüm krizlere atıfta bulunmaya devam ettiği “Armut” isimli yeni single’ının mix’ini Ödül Erdoğan ve Melihcan Ataklar, mastering’ini Emre Kıral yaptı.



SEYYAL TANER’E ÖZEL KAPAK

Seyyal Taner’in, “Armut” isimli yeni single’ınn kapak tasarımı Ahmet Rüstem tarafından yapay zeka görselleştirme araçları kullanılarak hazırlandı.

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albümSeyyal Taner

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