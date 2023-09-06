Şeyma Subaşı takipçisinin sorusuna şoke eden cevap verdi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile 2017 yılında evlenen 2018 yılında ise boşanan Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşantısıyla bir fenomen haline geldi. 3 milyon civarında takipçisi olan Subaşı, geçtiğimiz mayıs ayında Mısırlı iş insanı Meedo ile nikah masasına oturdu.

“HEPİNİZ SALDIRDINIZ BANA”

Evlendikten sonra paylaşımlarını azaltan 33 yaşındaki Subaşı, bir takipçisinin "Eleştirileri yendiğini düşünüyorum, siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.

Şeyma Subaşı, “Bazen videolar atardım, yazılar falan yazardım. Hâlâ yazıyorum da tabii, eskiden daha fazla yazardım. 'Değerli halkım' diye başlayan bir yazım vardı, hiç unutmayacağım. Nerelere gelmişsem öyle cevaplar veriyorum, kendim bile bilmiyorum ne yazdığımı...

Çok fazla duygularımla yaşıyordum ve cevap vermeye çalışıyordum ki nasıl vereyim; milyonlar, hepiniz saldırdınız bana! Türkiye ile bir ben baş ettim, benim yaşadığımı kimse yaşamadı herhalde. Çok şükür ama zaten iyi ki yaşamışım hepsini, gerçekten. Teşekkür ediyorum hepinize, herkese. Bir anlamda daha güçlü olmamı sağladılar. O yüzden eleştiri falan olsun ya, yapın yine. Hiç fark etmez. Eğer yanlış bir şey yine paylaşırsam, yaparsam evet; haklısınız. Ama onun dışında zaten takmıyorum." İfadelerine yer verdi.