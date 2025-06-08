Şevval Sam genç kalmanın sırrını açıkladı!

Şevval Sam, Kıbrıs Girne'deki Lord’s Palace Hotel’de verdiği konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kıbrıs’ın her zaman çok neşeli ve eğlenceli bir izleyici kitlesine sahip olduğunu belirten Sam, açık hava sahnesinde performans sergilemenin kendisine ayrı bir keyif verdiğini söyledi.

BAYRAMDA ÇALIŞMAK ZOR AMA GÜZEL

Basın mensuplarının bayramları nasıl geçirdiğini sorması üzerine Sam, özel günlerde de sahnede olduklarını ve bunun yoğun ama kendisi için iyi bir tempo olduğunu dile getirdi. Zor geçen günlerin ardından müziğin iyileştirici gücüyle toparlandıklarını ve sahnede dostlarla birlikte olmanın moral verdiğini vurguladı.

YENİ ŞARKI KAÇAMAZSIN'IN İLK CANLI PERFORMANSI

Sam, bugün ilk defa sahnede yeni şarkısı Kaçamazsın'ı seslendireceği için heyecanlı olduğunu ifade etti. Şarkının enerjik yapısının dinleyicileri neşelendirdiğini, şarkının yazılışının geçen yaz olduğunu fakat yaşanan acı olaylar nedeniyle yayınlamayı ertelediklerini anlattı.

GENÇ VE ENERJİK KALMANIN SIRRI

Basın mensuplarının genç kalma sırrını sorması üzerine Sam, takvim yaşının 52 olduğunu ancak ruhen ve enerjik olarak çok daha genç hissettiğini söyledi. Sağlıklı yaşam, iyi beslenme ve samimi bir gülüşün insanı canlı gösterdiğini belirtti.

KADIN HAYRANLARIN YOĞUN SEVGİSİ

Kadın hayranlarının ilgisi ve sevgisi hakkında konuşan Sam, kadınların genellikle birbirlerine karşı kıskançlık beslediğini ama kendisini çok sevdiklerini söyledi. Sahnedeki şarkılarını özellikle kadınlara adadığını ve kadın dayanışmasını önemsediğini dile getirdi.

30 YILLIK SANAT HAYATINDA YENİ DÖNEM

Şevval Sam, 30. sanat yılını geride bıraktığını ve artık yeni bir döneme geçtiğini ifade etti. Daha önce yazdığı ve kenarda unuttuğu besteleri toparlayacağını, anonim eserlerle daha çok ilgilenmek istediğini ve telif sorunlarını azaltmayı hedeflediğini söyledi.