Sevgim Yılmaz: Ben playback değil canlı okumayı tercih ediyorum!

Son dönemde güçlü yorumu ve sahnesi ile adından söz ettiren başarılı şarkıcı Sevgim Yılmaz Masal Ataşehir’de sevleriyle buluştu.

Repertuarı ve performansı ile dikkat çeken Sevgim Yılmaz mekanı dolduran sevenlerine unutulmaz bir müzik akşamı yaşattı.

Sanat dünyasında sahnede Playback ve canlı okuyanlar arasında yıllardır süren tartışmaları da yorumlayan Yılmaz, "Playback söyleyenlere tabiki saygımız sonsuz. Ama ben ne olursa olsun canlı söylüyorum. Zaten bunu da piyasada fazla yapan yok. İnsanlardan aldığın geri dönüşler çok tabi farklı oluyor" dedi.