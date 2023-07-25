Sevgililerin Kıbrıs çıkarması

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan BuraY, Kıbrıslı olduğunu hatırlatarak, “Buradaki konserlerim benim için güzel geçer. Arkadaşlarım ve ailem beni dinlemeye gelir” dedi. Sahne kıyafeti seçimine ekibi ile birlikte karar verdiğini belirten Buray, “Kıyafetim yaza özel tasarım. Rengine ve kumaşıma ekibimle birlikte karar veriyoruz” dedi.

Buray, sevgilisi Ezgi Şenler’in kıyafetlerine karışıp karışmadığı sorusuna yanıt verdi. Buray, “Kesinlikle karışmaz. Ben de onun giyimine karışmam” diye konuştu.

Ezgi’nin ailesiyle tanıştığını açıklayan Buray, “Ezgi ile iki gün baş başa Kıbrıs’ı gezdik. Ezgi ailemle tanışıyor. Ezgi benim bir şarkımı etiketleyip şarkı çok güzel olmuş diye yazdı. Sonra konuşmaya başladık. Böylece sosyal medyadan tanıştık. Ezgi ile ilk tanışma şarkımı ‘Beni al’ dedi.