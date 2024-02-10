Sevgililer Günü’nde anlamlı hediye

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı YEKÜV, 14 Şubat Sevgililer Günü için anlamlı bir hediye alternatifi hazırladı.

Vakfın web sitesinde yer alan “Bağışlar” kısmında yer alan “Özel Gün Kartları” bölümünde Sevgililer Günü için hazırlanan kartları özelleştirerek sevgilinize kartla kutlama mesajı hazırlanabiliyor. Bu kart için güvenli ödeme sistemi üzerinden yapılan bağışlardan elde edilen gelir, vakfın karşılıksız burs verdiği öğrencileri için harcanıyor ve böylece eğitime katkı sağlanıyor. Farklı ve anlamlı bir hediye olarak öne çıkan YEKÜV kutlama kartları oldukça ilgi görüyor.

Çeşitli özel günler için pek çok kart seçeneği olduğu belirtilen uygulama hakkında konuşan YEKÜV Vakfı başkanı Tülay Erkan “Oldukça duyarlı bir toplumda yaşıyoruz. Sevgililer Günü ve benzeri özel günlerde sevdiklerinize hediye alırken bir genç daha okusun diye düşünüyorsanız YEKÜV’ün eğitim ve kültür adına sunduğu bu özel gün kartları ile eğitime destek olabilirsiniz” dedi.

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