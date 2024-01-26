Sevda Demirel'in Defne Samyeli yorumu olay oldu! İşte o yorum

Snob Magazin'in özel haberine göre; Defne Samyeli ile Muzzafer Yıldırım aşk yaşadığı haberin yankıları devam ediyor.



Sevda Demirel, Snob Magazin'in sayfasına yaptığı yorumla dikkat çekti.



Demirel, "Defneceğim seni çok severim ama gerçekten adamsız duramıyorsun lütfen bir tedavi ol bu ne böyle" diye yazdı.



Demirel'in yorumu sosyal medyada gündem oldu.