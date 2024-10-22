Sevda Dalgıç'tan itiraf: "Korkuyorum eve dönmek istemeyecek!"

"Arka Sıradakiler" dizisinin unutulmaz karakteri Özge'yi canlandıran Sevda Dalgıç, uzun bir aradan sonra oyunculuğa geri dönmeye hazırlanıyor.



Geçtiğimiz yıl iş insanı Dilge Emir Güven ile davullu zurnalı bir düğünle evlenen güzel oyuncu, mutlu evliliğinin tadını çıkarırken köpeği Bambam’ı da ihmal etmiyor.

10 günlük yurt dışı tatiline çıkan Dalgıç, Bambam’ı adeta 5 yıldızlı otel konforu sunan Silivri’deki Therapy Point Pet Otel’e bıraktı.



Köpeği aklına düştükçe Bambam’ı odasındaki kameradan izleyen Dalgıç, bu anları sosyal medyada “Bak seni ısıracam çocuk! Harika bir bakım evi bulduk. Asla gözüm arkada değil. Oyun alanları, havuzu, odalarında TV’si bile var! Korkuyorum eve dönmek istemeyecek!” sözleriyle paylaştı.



Bu paylaşım, takipçilerinden yorum yağmuru aldı. “Beni bu odaya bırakın, ömür boyu kalırım!”, “Bambam, bizi de Pet Otel’e götür!”, “O havuzda ben olsaydım!” gibi esprili yorumlarla sosyal medyada büyük ilgi topladı.