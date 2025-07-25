Set arkadaşlığı aşka dönüştü... Hayrettin, sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

Akşam'dan Yasemin İlan'ın haberine göre; Komedyen ve oyuncu Hayrettin, sunuculuğunu üstlendiği Kaos Show'un sezon finali yapmasının ardından yaz tatilini geçirmek üzere rotasını Marmaris Bozburun'a çevirdi. Tatil sırasında yalnız olmayan Hayrettin, oyuncu Dilara Gül Demiral ile ilk kez yan yana görüntülendi.

İkilinin, bir dönem TRT ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisinin setinde tanıştığı ve arkadaşlıklarının zamanla aşka dönüştüğü konuşuluyor. Akbaldan Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akbal'ın Bozburun'daki oteline giden Hayrettin ve Dilara Gül Demiral çifti, sosyal medyada yapılan bir paylaşımla ilişkilerini adeta ilan etmiş oldu. Hayrettin ve Demiral, Murat Akbal'ın kızı Beste ile poz verdikleri fotoğrafın paylaşılmasıyla gündeme geldi.

Her yaz Murat Akbal'ın otelinde tatil yapmayı tercih eden Hayrettin, bu yıl sevgilisiyle birlikte daha keyifli vakit geçiriyor. Denize yalnızca tekneyle ulaşılabilen sessiz ve huzurlu Bozburun'da tatil yapan Hayrettin'in yoğun sezona başlamadan önce moral depoladığı öğrenildi.