Serkan Emek'in kaleminden Sıfırdan Ringe Sistemli Boks yayınlandı

Sıfırdan Ringe Sistemli Boks -Başucu Antrenörü; hiç spor yapmamış olanlara, uzun zamandır spor yapmasına rağmen yumruk atma tecrübesi yaşamamış olanlara, boksa başlamak isteyip antrenör bulamayanlara, arkadaşlarıyla çalışmak isteyenlere, atrenörlük belgesini yeni almış olanlara veya antrenör olma yolunda ilerleyenlere hitap eden bir başvuru kaynağıdır.

Uzun yıllardır boks alanında antrenörlük yapan yazar H. Serkan Emek; boks sporuna ilgi duyan her seviyedeki sporcunun el kitabı niteliğindeki bu eserde boksun temel prensiplerini, tekniğini ve taktiklerini anlaşılır bir şekilde anlatarak boksun mantığını işliyor. Boksun çalışma sistemini yalın bir ifadeyle okurlarıyla buluşturan Serkan Emek bilgi vermekten daha çok eğitmeyi ve öğretmeyi başarmak istemiş.

Sıralı şekilde ilerleyen derslerde okuyucular; adım adım boks tekniklerini öğrenirken aynı zamanda boksun stratejik ve taktiksel yönlerini de kavrayacaklardır.

Serkan Emek, boksta en önemli teknikleri sade bir dille anlatırken, konuya ilgi duyan gençlerin merak ettiği sorulara da cevap vermeyi ihmal etmemiş.

İlk baskısı Mahlas Yayınları arasında çıkan kitabın satış fiyatı ise 350 TL.