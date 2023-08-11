Serkan Çayoğlu'nda eşi Özge Gürel'e övgü! Özge usta ben çırağım

Serkan Çayoğlu, Esentepe Nadide Restaurant adlı mekanda görüntülendi. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çayoğlu “Yeni bir dizi projem başladı. Set de 5-6 gün önce başladı. Ayça Ayşin Turan ile oynuyorum.” dedi. Eşi Özge Gürel ile yaptıkları tatilden de bahseden Çayoğlu “Özge ile ara ara tatil kaçamakları yaptık. İşlerden dolayı gittik çoğu zaman. Bu yaz tatillerimiz kısa kısa oldu.” dedi.

Basın mensuplarının “Özge Hanım ile de evliliğiniz çok iyi gidiyor. Sosyal medya paylaşımlarınız da çok seviliyor. Güzel yorumlar geliyor. Böyle bir evliliğin sırrını neye bağlıyorsunuz?” sorusuna Çayoğlu “Biz olduğumuz gibiyiz. Samimiyetimiz yansıyor. Biz her zaman olduğumuz gibi davranmaya çalışıyoruz.” dedi. Son dönemde kendini spora veren Çayoğlu’na basın mensupları “Spor ile beraber diyette yapıyor musunuz? Mutfakta yemek kültürünüz değişti mi evde de?” sorusuna Çayoğlu “Bu aralar sporu biraz abarttım. Diyet yapmıyorum ama. Diyet bana göre değil. Evde de hep tencere yemekleri pişer bizim mutfakta. Benim elimin lezzeti de iyidir ama mutfakta Özge usta, ben çırağım. Soğan, sarımsak, salata işi bende olur ama yemeğe de yorumumu katarım.” dedi.

O BENİM SÖZÜM DEĞİLDİ

Yakın dostu Kaan Yıldırım’ın Londra’da Pınar Deniz’e evlenme teklifi etmesi hakkında da konuşan Çayoğlu “Daha konuşamadım onlarla. Onlar yurt dışında daha. Zaten Kaan dönünce mutlaka beni arayacaktır. Mutluluklar diliyorum.” dedi. Kaan Yıldırım’ın sosyal medya hesabından Pınar Deniz ile fotoğraflarının altına, 'Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir' notunu düşmesi sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Bu yorumu daha önce Serkan Çayoğlu, eşi Özge Gürel ile olan fotoğrafının altına yazmıştı. Basın mensuplarının bu yorumu hatırlatması üzerine Çayoğlu “O benim sözüm değildi. Nazım Hikmet’in sözüydü. Çok da sevdiğim bir sözdür. Genel olarak da seviliyor zaten bu söz.” dedi.