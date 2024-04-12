Serenay Sarıkaya'nın New York fotoğrafları damga vurdu

Serenay Sarıkaya, Amerika New York'ta gerçekleşen 'GQ Global Yaratıcılık Ödülleri'ne katıldı.



Oyuncu, elbisesiyle dikkat çekti.



Fotoğrafları ortaya çıkan Sarıkaya'ya beğeni yağdı.

Kırmızı halı geçidine dünyanın dört bir yanından gelen ünlü isimler ile katılan Serenay Sarıkaya, göz kamaştırdı.

Gecede F1 pilotu Lewis Hamilton, oyuncu Hunter Schafer ve Danny McBride, müzisyen Trent Reznor ile Atticus Ross, sanatçı Lauren Halsey, kreatif direktör Francesco Risso ve şarkıcı Asake gibi isimler ödül alırken,



Amerikalı aktör, komedyen ve yazar J.B. Smoove şovuyla geceye ev sahipliği yaptı. Kırmızı halı dünyanın dört bir yanından gelen ünlüler geçidine dönüştü.