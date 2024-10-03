Serenay Sarıkaya evinin kapılarını ilk kez açtı

Serenay Sarıkaya, İstanbul'daki evinin kapılarını Dubaili AD Middle East dergisine açtı.



İstanbul'da bulunan evi mimar Enis Karavil hazırlandı.



Oyuncu dergiye yaptığı röportaj esnasında evini anlatırken, "Kullanmıyorsam sadece dekorasyon olsun diye bir şeyler veya objeler koymaktan hoşlanmıyorum.

Evimin sade, basit, neredeyse boş olması gerekiyor ⁠– zihnimin aksine. Etrafta görmeye tahammül edebildiğim tek şeyler kitaplarım veya belki masam biraz dağınık olabilir. Hepsi bu" dedi.

Sarıkaya, "Evi ilk gördüğümde bambaşka bir şeydi. Evimin tapınağım gibi hissetmesi benim için çok önemliydi; karanlık, rahat yerleri severim bir nevi.

Evim kabuğumdur, kabuğuma girdiğimde güvende hissederim" diye konuştu.



Devasa perdelerin olduğu yatak odasında yatağın tam üzerinde yer alan ayna da gözlerden kaçmadı.