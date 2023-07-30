Serenay Sarıkaya'dan ayna pozu 30.07.2023 15:58 Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, aynadan selfie yaptığı kareleri paylaştı. İşte detaylar... Serenay Sarıkaya, Netflix'in yeni dizisi 'Kimler Geldi Kimler Geçti' için kamera karşında... Oyuncu, ayna karşısında poz verdi. Sarıkaya'ya kısa sürede binlerce beğeni geldi. Oyuncu, başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisinin sezon finalinden sonra Yunanistan ve Bodrum'a tatile gitmişti. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Serenay SarıkayaKimler Geldi Kimler GeçtiAile