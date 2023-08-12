Serenay Sarıkaya'dan araç pozları 12.08.2023 19:52 Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, arabada pozlar verdi. İşte detaylar... Serenay Sarıkaya, başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisinin sezon finalinden sonra tatile çıkmıştı. Oyuncu, Yunanistan ve Bodrum tatilinden sonra 'Kimler Geldi, Kimler Geçti' dizisi için kamera karşısına geçti. Leyla adında bir avukatı canlandıran Sarıkaya, setten eve giderken çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Serenay SarıkayaAileKimler Geldi Kimler Geçti