Serenay Sarıkaya, annesi Ümran Seyhan'ın Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile görüntülenmesi hakkında ilk kez konuştu

Serenay Sarıkaya, annesi Ümran Seyhan'ın Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile görüntülenmesi hakkında ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Snob Magazin'in ortaya çıkardığı Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ın görüntüleri hakkında Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu.


Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun, 2. Sayfa'ya: "Her şey doğru. Konuşucak bir durum yok. Allah’a havale ediyorum onları" demişti.

 

Serpil Tosun ile Ümran Seyhan, yazlıktan yakın arkadaş oldukları ortaya çıkmıştı.

 

Sarıkaya konuyla ilgili, "Benim bununla ilgili birşey söylemem doğru olmaz. Vallahi olmaz" ifadelerini kullandı… ( tv100 Magazin Hattı Barış Ağil - Cengizhan Dönmez)

 

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