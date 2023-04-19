Seray Sever'in ikizleri bir yaşına girdi

Sunucu ve oyuncu Seray Sever, 2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturmuştu.



Çiftin, ikizleri Sofia ve Alya birinci yaşına girdi.

Sever, çocuklarına doğum günü partisi düzenledi.



Video'yu Instagram'dan paylaşan oyuncu, "Allah'ımın nimetleri Sofia'm ve Alya'm bugün 1 yaşındalar. Rabbime sonsuz şükürler olsun. En kıymetlilerim sağlıkla, mutlulukla, sevgiyle bolluk bereketleriyle büyüsünler. Rabbimin lütfuyla kolaylıkla tüm hayallerine hayırlısıyla kavuşsunlar. Allah'ım nazarlardan korusun" dedi.

Sever, partinin organizasyonluğunu yapan Kuşadası Organizasyon Ajans'ına da teşekkür etti.