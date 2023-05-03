Sera Kutlubey'i duygulandıran hediye

Merzifon belediyesinin düzenlediği 6. Merzifon Kitap Fuarı’nın ikinci gününde başarılı oyuncu ve yazar Sera Kutlubey, imza günü gerçekleştirdi. Plüton’un Düş’üşü adlı ilk kitapının imza gününde oldukça yoğun ilgi gören Kutlubey yaklaşık 3 saat boyunca imza atarak hayranlarıyla fotoğraf çekildi.



Hiçbir hayranını geri çevirmeyerek herkesle fotoğraf çekilen Sera Kutlubey 6-7 yaşlarında ki bir kız çocuğunun kendisi için resim yapıp hediye etmesi üzerine ise, "Aldığım en özel hediyelerden bir tanesi" diyerek küçük hayranına sarıldı. Sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan güzel oyuncu duygularını anlattı. Yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Kutlubey, psikolojik gerilim türünde ki kitanının içinde şiirler olduğunu da söyleyerek “Hastalık bir ressam kızın kendi iç dünyasında yaşadığı bir hikaye” dedi. Seneryolaştırmayı düşündüğünü de sözlerine ekleyen yazar ve oyuncu, bu konuda çalıştığını belirtti.



Son projesi ‘İyilik’ den sonra biraz dinlenmek istediğini anlatan Sera Kutlubey, "Çok keyifli oynadığım bir karakteri bitirdikten sonra aynı tadı alabileceğim bir karakterle devam etmek istiyorum. O yüzden ince eleyip sık dokuyoru. Bakalım okudum bir şeyler var” açıklamalarında bulundu.