Şener Şen'in doğum gününde buluştular! Emel Sayın, Uğur Yücel ve Ozan Güven bir araya geldi! 24.12.2024 20:58 Şener Şen'in doğum gününde buluştular! İşte detaylar... Şener Şen'in doğum günü kutlandı. 82'inci yaşına giren saantçının doğum günüde Emel Sayın, Uğur Yücel ve Ozan Güven bir araya geldi! Emel Sayın o anları Instagram'dan paylaştı. Sayın, "Dün gece Sevgili Şener Şen'in doğum gününü kutladık birlikte. Her şey harikaydı. Sevgili Gülden'e ve Çağla'ya bu güzel akşam için çok teşekkürler" dedi. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN