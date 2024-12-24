Şener Şen'in doğum gününde buluştular! Emel Sayın, Uğur Yücel ve Ozan Güven bir araya geldi!

Şener Şen'in doğum günü kutlandı. 82'inci yaşına giren saantçının doğum günüde Emel Sayın, Uğur Yücel ve Ozan Güven bir araya geldi!



Emel Sayın o anları Instagram'dan paylaştı.



Sayın, "Dün gece Sevgili Şener Şen'in doğum gününü kutladık birlikte. Her şey harikaydı. Sevgili Gülden'e ve Çağla'ya bu güzel akşam için çok teşekkürler" dedi.