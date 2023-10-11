Şener Şen, Ata Demirer'in setini ziyaret etti 11.10.2023 19:01 Şener Şen, Ata Demirer'in setini ziyaret etti. İşte detaylar... Şener Şen, akşam saatlerinde Ata Demirer, Uğur Yücel, Esra Bilgiç, Lale Mansur ve Altan Erkekli gibi isimlerin başrolünü paylaştığı 'Bir İhtimal Daha Var' dizisi setini ziyaret etti. Demirer, o anları Instagram'dan paylaştı. Komedyen, "Ustamız, kalbimizin sahibi Şener Şen hocamız setimizi ziyaret etti" diye yazdı. Şen, oyuncularla sohbet etti. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN