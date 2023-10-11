Şener Şen, Ata Demirer'in setini ziyaret etti

Şener Şen, akşam saatlerinde Ata Demirer, Uğur Yücel, Esra Bilgiç, Lale Mansur ve Altan Erkekli gibi isimlerin başrolünü paylaştığı 'Bir İhtimal Daha Var' dizisi setini ziyaret etti.



Demirer, o anları Instagram'dan paylaştı.



Komedyen, "Ustamız, kalbimizin sahibi Şener Şen hocamız setimizi ziyaret etti" diye yazdı.



Şen, oyuncularla sohbet etti.