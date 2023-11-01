Şenay Gürler rol kriterini ilk kez açıkladı

Şenay Gürler rol kriterini ilk kez açıkladı. İşte detaylar...

Şenay Gürler, alışverişe geldiği Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.


Kendisini sete götürecek set aracını beklediği sırada ayaküstü basın mensuplarıyla söyleşen Gürler, bir projeyi kabul ederken olmazsa olmazlarını şöyle sıraladı: “Olmazsa olmazım senaryonun bana hitap eden yanlarının olması, karakteri ve senaryoyu sevmem gerekiyor. Daha sonra tabii ki yapım şirketi ve oyuncu arkadaşlarınıza bakıyorsunuz ama öncelikle olan senaryodur.”

Kendisinden farklı karakterleri oynamayı sevdiğini ve mutlu etmeyen hiçbir rolü oynamayacağını açıklayan oyuncu “Bambaşka bir şey de oynayabilirim, benden beklenmeyecek şeyi de oynarım. Beni senaryo olarak mutlu etmeyen hiçbir şeyi oynamam. ‘Ay şunu oynamam, bunu oynamam’ durum yok” diye konuştu.

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