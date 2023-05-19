Sema Şimşek’in evlilik açıklaması şoke etti

Ünlü manken ve oyuncu Sema Şimşek, Nişantaşı City’s’de objektiflere yansıdı. Şimşek, özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla tüm dikkatleri üzerine çekti.

“MANKENLİK DİYE BİR MESLEK KALMADI”

Oyunculuk tekliflerine açık olduğunu belirten Şimşek, mankenlik mesleğinin de kalmadığını söyledi. Şimşek, “Star Avrupa’ya sağlık turizmi ile ilgili bir program yapıyoruz. Dizi görüşmeleri var. İnşallah bir tanesi olursa. En son Sıfırıncı Gün’de oynadım. Ama deprem sonrası yayından kaldırıldı. Çok güzel bir ekipti. Ondan önce de Destan vardı. Tekliflere açığım yani. Modelliği bırakmadım ama sadece özel işleri kabul ediyorum. Fotoğraf çekimleri devam ediyor. Günde 3 defileye gittiğimi hatırlıyorum. Hem de farklı şehirlerde. Her şey eskiden güzeldi. Ancak şimdi mankenlik diye bir meslek kalmadı.” diye konuştu.

“BURAK’LA DA SEVGİLİSİYLE DE ÇOK İYİ ARKADAŞIZ”

Eski eşi ile iyi bir arkadaş olduklarını ifade eden Sema Şimşek “Oğlum Rüzgar lise 2’de, üniversiteye hazırlanıyor. Kendince yazılımcı bir tip. Hafta sonu babasında hafta içi bende kalıyor. Burak’la da arkadaşlığımız anne babalığımı şahane gidiyoruz. Çocuğumuz da çok mutlu. Hiçbir sorun yaşamıyoruz. Ölene kadar çocuğun babası olarak hayatımda olacak.” dedi. Şimşek, Burak Hakkı’nın sevgisiyle de çok iyi arkadaş olduklarını belirtti.

“ZATEN EVLİ GİBİ YAŞIYORUZ”

İlişkisi hakkındaki soruları da cevaplayan Şimşek “4,5 yıldır hayatımda biri var. Bu sektörden değil. İlişkimizi göz önünde yaşamak istemiyoruz. Yaşandığı zaman neler olduğunu da gördük. Çok iyi gidiyor iyi de hissediyorum. Umarım böyle devam eder. Evlilik düşünmüyorum. 12 yıl evlilik yaşadım. Zaten evli gibi yaşıyoruz ama büyük konuşmak istemem. İleriki yıllarda ne olur bilemeyiz” ifadelerini kullandı.

2012 YILINDA BOŞANMIŞLARDI

2001 yılında nikah masasına oturan ve 2008'de oğulları Rüzgar'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in beraberliği yaklaşık 10 yıl sürmüştü. Sanat dünyasında örnek çift olarak gösterilen ikili, 2012 yılında boşanmıştı.

Ünlü çift, boşandıktan sonra da oğulları Rüzgar için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.