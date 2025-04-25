Selin Soydan'ın deprem itirafı!

2023 Miss Model Of Türkiye birincisi Selin Soydan, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Depremden korktuğu için kendisini dışarı attığını söyleyen oyuncu, "Evde yakalandım depreme, tek başımaydım çok korktum. Gürültüyle fark ettim. Camlar sallandı.

İzmir depreminden sonra bende deprem korkusu oldu.

Korkudan İzmir'deki ailemin yanına gitmeyi düşünüyorum bir kaç gün. Yeni binada oturuyorum.



Yedi katlı, en üstteyim. Herkes gibi endişeliyim" dedi.



Soydan, "Deprem anında aklınıza ne geldi?" sorusuna, "Direk ailem aklıma geldi. Telefon ve cüzdanımı almayı düşündüm. Deprem çantası hazırladım hemen.

Su, ufak atıştırmalıklar ve el feneri gibi şeyler koydum. Bugün düdük alıp koyacağım" yanıtını verdi.

Projelerinden bahseden Soydan, "Senaryolar var. Görüşmeler devam ediyor. Oyunculuk üzerine eğitim almaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

Tescilli güzel olan oyuncu, "Modelliğe de devam ediyorum. İkisini de aynı anda yürütüyorum. Yoğun ama güzel seviyorum" ifadelerini kullandı.