Selin Çuhadaroğlu dünyaca ünlü oyuncu Orlando Bloom ile kamera karşısına geçti

Sabah'tan İlker Gezici'nin haberine göre; Genç oyuncu, dünyaca ünlü İngiliz aktör Orlando Bloom'la kamera karşısına geçti. Yönetmen koltuğunda Neill Blomkamp'ın oturduğu 'Gran Turismo' adlı filmde rol alan Çuhadaroğlu ile konuştum. Filmde oynaması için teklif geldiğinde çok heyecanlandığını söyleyen Çuhadaroğlu, kendisini 3 haftada Budapeşte'de bulmuş.



İlk gün kostüm ve makyaj provasına gittiğini anlatan oyuncu, "Çok iyi bir ön hazırlık yapmışlardı. Beni de çok iyi karşıladılar. Sabah 5'te çekim için kalktığımda benden mutlusu yoktu çünkü en sevdiğim işi yapmak için oradaydım. Çekimler yoğun ama bir o kadar da zevkliydi. Yönetmenimiz Neill Blomkamp'la çalışmak inanılmaz bir deneyimdi" dedi.



Çuhadaroğlu, Orlando Bloom'la karşılıklı sahnelerde çok heyecanlandığını söyleyerek şöyle devam etti: Kendisiyle aynı sahnede olmak harika bir deneyim oldu. Sahne aralarında sohbet ediyor, şakalaşıyorduk. Setteki herkesle konuşuyor, herkesle ilgileniyordu. O kadar mütevazı insan ki kendimi yanında çok rahat hissettim. Kesinlikle çalıştığı insanlara güven veriyor." Bloom'un, Danny Moore adlı motor sporları pazarlama yöneticisini oynadığı filmde Çuhadaroğlu Sarah Eaton karakterini canlandırıyor.