Selen Görgüzel Mardin'i atla gezdi

Selen Görgüzel Mardin'i atla gezdi. İşte detaylar...

Şarkıcı Selen Görgüzel, yaz turnesi kapsamında Cemiyet Diyarbakır'da sahne aldı.

 


Yine dans şovları ve şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

 


Agir Ketiye Dile Min adlı şarkıyı seslendiren Görgüzel, dinleyenleri şaşırttı.

 

Görgüzel, "Bölgeye özgü küçük bir sürpriz olsun istedim" dedi.

 

Diyarbakır'a sahne gecesinden bir gün önce gelen Selen Görgüzel önce Mardin'i gezdi.

 

Mardin sokaklarını atla gezen şarkıcı yoğun ilgi gördü.

 

Görgüzel "Mardin ve Diyarbakır'a hayran kalmamak mümkün değil" diyerek,

 

eylül ayında yeniden geleceğini belirtti.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi