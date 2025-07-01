Selen Görgüzel Mardin'i atla gezdi

Şarkıcı Selen Görgüzel, yaz turnesi kapsamında Cemiyet Diyarbakır'da sahne aldı.



Yine dans şovları ve şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.



Agir Ketiye Dile Min adlı şarkıyı seslendiren Görgüzel, dinleyenleri şaşırttı.

Görgüzel, "Bölgeye özgü küçük bir sürpriz olsun istedim" dedi.

Diyarbakır'a sahne gecesinden bir gün önce gelen Selen Görgüzel önce Mardin'i gezdi.

Mardin sokaklarını atla gezen şarkıcı yoğun ilgi gördü.

Görgüzel "Mardin ve Diyarbakır'a hayran kalmamak mümkün değil" diyerek,

eylül ayında yeniden geleceğini belirtti.