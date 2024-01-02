Selen Görgüzel ateşi Uludağ'ı kasıp kavurdu

2023 yılını gerek sahne şovları, kıyafet tarzı, gerek dansları ve enerjisi ile adından sıkça söz ettirerek dolu dolu geçiren güzel şarkıcı Selen Görgüzel, Uludağ'daki Grand Yazıcı Otel'de hayranları ile bir araya geldi.

2024 yılına Bursa'da giren güzel şarkıcı, sadece tüllerden ve taşlardan oluşan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu imzalı kostümü ile hem göze hem gönüllere hitap etti. Kendisini dinlemeye gelenlere salonu hınca hınç dolduran binlerce hayranına unutulmaz bir konser yaşattı. Yılbaşına Bursa’da giren Görgüzel, konser sırasında bir hayranının, karlar kraliçesi" sözlerine o sizin güzelliğiniz sözleriyle karşılık verdi.