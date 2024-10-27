Selda Özbek ve Gamze Yarka 28 yıl aradan sonra sette buluştu

Yıllar önce “Gurbetçiler” dizisinde birlikte rol alan Selda Özbek ve Gamze Yarka, tam 28 yıl sonra yeniden sette bir araya geldi. Bu özel buluşma, Gamze Yarka’nın kızı Başak Şahin’in TRT’nin Tabii platformunda yayınlanacak yeni dizisi “Antrenör”de Selda Özbek ile birlikte rol alması sayesinde gerçekleşti.



90’lı yılların unutulmaz dizisiyle başlayan arkadaşlık, Yarka'nın sürpriz set ziyaretiyle nostaljik bir hava yaşanmasını sağladı. Oyuncu Selda Özbek çektikleri hatıra fotoğrafı için; "Bu fotoğraf özlem içeren güzel bir anı oldu. “Antrenör” dizisinin izleyiciyle buluşmasını heyecanla bekliyoruz" dedi.

Oyuncu Gamze Yarka, oyuncu arkadaşı Selda Özbek ve kızı Başak Şahin için şunları söyledi; “Birlikte 5 sene aynı dizide oynadık, ailemizle olduğundan daha çok vakit geçirdik. Şimdi ise kızımın ilk set tecrübesinde kendi dönemimden arkadaşımın kızımla aynı projede olması beni çok mutlu etti.”