Seksenlerin sevilen oyuncusu hayatını kaybetti

Sevilen dizi Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı ve Seksenlerin Niyazi'si Vural Çelik (51) hayatını kaybetti. Sanatçı evinde ölü bulundu. Acı haberi ünlü senarist Birol Güven duyurdu.

Birol Güven paylaşımında "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm" ifadesini kullandı.

Vural Çelik, 2 gün önce hastane odasından paylaşım yapmıştı.

VURAL ÇELİK KİMDİR?

18 Mart 1973 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Orduludur. Ortaokul-lise çağında herkesin taklitlerine güldüğü, desteklediği bir öğrenciydi. Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989 yılında başvuru yaptı ve kabul edildi.

Levent Kırca Tiyatrosu'ndan sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi. Orada sanat yönetmeni olan Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi. Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı.

Ata Demirer'in tavsiyesiyle Avrupa Yakası dizisine girdi, Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterlerini canlandırdı. En son oynadığı dizi Seksenler dizisidir. Seksenler dizisinde Niyazi karakterini oynamıştır.