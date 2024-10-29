Sekiz ay önce eşi Tolga Savacı'yı kaybeden Nermin Bezmen'den duygulandıran itiraf!

Bloomberg HT’de yayınlanan Aslı Şafak’la İşin Aslı programının dün akşamki konuğu yazar Nermin Bezmen’di. Bezmen, birbirinden samimi ve duygu yüklü açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi. Eşi Tolga Savacı’nın 8 ay önce ani vefatıyla sarsılan Nermin Bezmen, yaşadığı kayıptan sonra içini, ilk kez televizyon ekranında Aslı Şafak’a döktü. Bezmen sözlerine şöyle başladı “Çok eski değil bundan sadece 2-3 hafta evvel ona da bir tabak koydum sofraya. “Günaydın aşkım” demiş gibi ses duyuyorum cevap veriyorum. Ama yas zaten böyle birşey uzun bir yolculuk”

SABAHLARI ONUN HAZIRLADIĞI KAHVENİN KOKUSUNU DUYARAK UYANIYORUM

“Tolgacığımı yolcu etmemin üzerinden 8 ay geçti. İlk 6 ay garip bir duygudaydım. Sabah kahvelerini Tolgacığım hazırlardı. O kahvenin kokusu burnumda yetişiyim beraber içelim kahvemizi duygusuyla uyanıyordum. Akşam olunca bir an önce uykumda göriyim. Evin dışındaysam bir an önce yazmaya döniyim onunla buluşmak gibi oluyordu o deftere dönmek”



TOLGA’YI SÜREKLİ RÜYAMDA GÖRÜYORUM

“Sürekli görüyorum rüyamda bir gece görmesem ertesi gün görüyorum. Çok sorularım vardı o sorularıma cevaplar alıyorum rüyalarımda. Çok rahatlatıyor beni. İşaret veriyor sürekli temastayım sanki” Bezmen sözlerine şöyle devam etti. “Tolga ve Pamir’in acısı birbiriyle kıyaslanamaz. Ben hiçbir zaman Pamirciğim ve Tolgacığımın aşkını da kıyaslamadan onların ikisi de hayatımın apayrı dönemlerinde apayrı Nermin’i mutlu ettiler”

TOLGA BABA İKİNCİ BAHARI NASİP ETTİ ANİ GİDİŞİYLE BAHARIM KIŞA DÖNDÜ

“Pamir’de çok ağırdı ama yaradan bana bir şans olarak ikinci aşkı nasip etti ve Tolga geldi hayatıma beni tedavi etti. Yeniden aşık olabileceğimi yeniden güvenebileceğimi Tolga’yla yaşadım. Ve bu çok ani gidişiyle yaşattığı bahar da kışa döndü”

İNANILMAZ BİR AŞK MASALI YAŞADIK

Aslı Şafak’ın sorusu üzerine Bezmen’in cevabı şöyle oldu. “Hiç isyanım olmadı. Tam aksine hasretim çok büyük ama hayatımın ikinci baharında böyle güzel bir ruhla inanılmaz bir aşk masalı yaşadık”