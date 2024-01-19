Şehir Tiyatroları yeni sezon oyunlarını İstanbul seyircisi ile buluşturacak

19.01.2024 19:00

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Eskişehir’de 2023-2024 tiyatro sezonunda sahnelemeye başladığı, beğeni ile izlenen “Düdüklüde Kıymalı Bamya” ve “Ayak Bacak Fabrikası” adlı yeni oyunlarını İstanbul Devlet Tiyatrosu bünyesinde İstanbullu tiyatro severler için sahneleyecek.