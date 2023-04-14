Sefo’ya 600 Bin TL'ye Pırlanta Diş 14.04.2023 21:01 ‘Rapçi Sefo, dişlerini estetik tedavisi için diş hekimi Ömer Ekiz'e emanet etti. Rapçi Sefo, estetik bir gülüşe sahip olmak için 600 bin TL değerinde bir operasyon geçirdi. Ömer Ekiz, rapçinin tedavisiyle ilgili, en son teknolojileri ve güncel yöntemleri kullandıklarını, estetik ve sağlıklı bir gülüş elde etmek için özel bir plan oluşturacaklarını belirtti. Rapçinin pırlantalı dişleri, önümüzdeki günlerde tamamlanacak. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Sefodişpırlanta dişÖmer Ekiz