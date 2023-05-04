Sefo'dan ilişki itirafı

Ünlü rapçi Sefo, Melisa Döngel ile aşk yaşıyordu. Ünlü müzistenden itiraf geldi. İşte detaylar...

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Sefo, pembeye kaplattığı pickup aracıyla Bebek'te görüntülendi.


Melisa Döngel'den ayrıldığı iddia edilen rapçi, "İlişki konularında iyi değilim. Açıklama konularında da öyleyim. O yüzden teşekkür ederim. Genel olarak bu ilişki durumlarını beceremiyorum" açıklamasını yaptı.

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SefoMelisa Döngel

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