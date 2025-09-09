Şeflerin Kayseri turu

Michelin yıldızlı ünlü şef Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın daveti ile Kayseri’ye geldi.

Ülkemizi dünya gastronomisi alanında başarıyla temsil eden ve Londra'da “Sofra” adlı mekan ile adından söz ettiren Michelin Yıldızı sahibi şef Hüseyin Özer, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın davetlisi olarak Kayseri'ye geldi. Bakanlığın her yıl düzenlediği “Kültür Yolu Festivali” kapsamında bu yılki yirmi Kültür Başkenti şehir arasında bulunan Kayseri’de belirlenmiş olan “Lezzet Durakları”nda şef Ramazan Bingöl ile birlikte tadım yapan Hüseyin Özer kentte büyük ilgi ile karşılandı. 6-14 Eylül tarihlerinde kentte düzenlenen etkinlikler arasında bulunan “Lezzet Durakları” etkinliğinde hafta sonu Kayseriye özgü yemekleri lezzetleri meslektaşı ünlü şef Ramazan Bingöl ile birlikte tadarak mekanları dolaşan Hüseyin Özer, Kayseri mutfağındaki lezzetlere tam not verdi.

Gittiği her yerde Türk mutfağını anlattığını ve tanıttığını belirten Hüseyin Özer “Bu etkinliklere davet edildiğim için çok mutlu oldum. Ülkemizin en önemli mutfaklarından ve yemek kültürü çok geniş olan Kayseri benden tam not aldı. Gerek lezzet gerek mutfak hijyeni ve temizliğine bayıldım. Biz ülke olarak gerçekten gastronomi alanında dünyada lider ülkeyiz. Elimize su dökemezler. Bunu her fırsatta dünyaya anlatıyorum. Kayseri'de mutfağı da dahil olmak üzere her yemeğimize, her lezzetimize sahip çıkmalıyız” dedi.

Lezzet Noktası restoranlarda yöresel mutfak kültürü yaşatılıyor…

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin düzenlendiği şehirlerde, o kente özgü mutfak kültürünü yaşatacak restoranlar “Lezzet Noktası” olarak belirleniyor. Kayseri Kültür Yolu Festivali’nde gastronomi değerlerini tanıtmak amacıyla, ünlü şefler Kayseri’de belirlenen 10 “Lezzet Noktası” restoranında yöresel yemekler yapıyor ve yemekleri tadıyorlar. Coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere, Kayseri’de unutulmaya yüz tutmuş birçok geleneksel lezzet de gastronomi meraklıları ile buluşuyor. Girişlerine özel olarak tasarlanmış “Lezzet Noktası” logoları yerleştirilen restoranlar, Kayserililerin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktası olacak.