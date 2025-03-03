Seda Sayan konuk olduğu 'Ayakçı' filmindeki sahnesiyle olay yarattı!

Kahkaha ve maceranın iç içe geçtiği, 2025’in merakla beklenen komedi filmi 'Ayakçı’ya Seda Sayan konuk oldu.

'Hep Yek' serisiyle büyük başarı yakalayan Gökhan Yıkılkan ve Ulaş İnan Torun'un başrollerinde yer aldığı filmde Emanet isimli bir pavyon kadınını canlandıran Seda Sayan, yer aldığı sahneyle filme damga vurdu. Kadırgalı lakaplı Sayan rolü gereği filmin başrol oyuncularından Ulaş İnan Torun’un kafasında şişe kırdı.



KARGOCU HAYRİ İŞ BAŞINDA!

2025’in merakla beklenen komedi filmi Ayakçı, bir milyoncu açma hayali kuran kargocu Hayri'nin, tesadüfler sonucu eline geçen yasadışı bir paketi teslim etmek için içine girdiği eğlence ve macera dolu yolculuğu konu alıyor.



Filmde, Gökhan Yıkılkan bir milyoncu açma hayali kuran kargocu Hayri'yi, Ulaş İnan Torun ise yetiştirme yurdunda büyümüş, üniversite mezunu Serkan karakterini canlandırıyor.



Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films imzalı filmin yönetmenliğini Mustafa Kotan yaptı. Ayakçı 28.03.2025’de vizyonda olacak.