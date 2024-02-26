Seda Sayan ile evli olan Çağlar Ökten'den evlilik itirafı!

Ünlü şarkıcı Çağlar Ökten, Kartal Sahne Marin’in açılış gecesinde özel gala yaptı… Eshabil Yaşar’ın ev sahipliğinde sold out gerçekleşen açılışa Seda Sayan, Umut Akyürek - Oktay Ertuğrul, Şenol İpek, Kafadar Grubu solisti Timur Atasever ve Pelin Suade gibi isimler katıldı.



Sevilen şarkıları ve geniş repertuarı ile kendisini dinleyenlere keyifli bir gece yaşatan Çağlar Ökten, "Dünyadan Uzak" şarkısını seslendirdikten sonra "Bu şarkı benim Seda ile tanışma şarkım. Benim için çok ama çok önemli ve çok kıymetli." diye konuştu. Çağlar Ökten, ardından tekrardan şarkıyı seslendirerek eşi Seda Sayan'a armağan etti. Ardından sahnede pasta kesildi.

EŞİM AÇIK SÖZLÜDÜR BENİ ELEŞTİRİR!

Sahne öncesinde gazeteciler ile sohbet eden Çağlar Ökten, "Mekanların ilk gecesinde hep biz sahne alıyoruz. Ayağımız uğurlu geliyor diyelim." dedi. Eşi Seda Sayan'ın kendisi hakkında olumlu ya da olumsuz eleştiriler yaptığını söyleyen Ökten, "Seda hanım, olumlu ya da olumsuz benimle alakalı her şeyi bana tüm gerçekliği ile söyler. Eşim diye söylemiyorum ama açık sözlüdür. O yüzden seviyorum o yanını. Söyleyeceğinin hangi tonda olcağını da bilir ve söyler." diye konuştu.

Evlilik yıldönümlerinin de yaklaştığını dile getiren Çağlar Ökten, "Planlama olmaması söz konusu değil. Bu tarz şeylerin önemini ben Seda ile anladım ve onunla gördüm. Özel olarak bu günlerin çalışmasını ona karşılığını verecek şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Başarabildiğimi de düşünüyorum. Evliliğim benim hayatımın en önemli dönüm noktalarından birisi. Çok da güzel bir şey planladım." dedi.

ÇAĞLAR’IN HEMŞİRESİ GÜZEL!

Eşi Çağlar Ökten'i hiç bir sahnesinde yalnız bırakmayan Seda Sayan da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Seda Sayan, "Ayağımın uğuruyla, ayaklarımı süre süre geldim. Ben çok bereketli kadınımdır. Çağlar hastaydı biraz, bugün çok iyi. Sahnesi de iyi geçecektir. Onun hemşiresi güzel. Gözümle gözüm gibi baktım." dedi. Seda Sayan eşini hiç bir sahnesinde yalnız bırakmadığını soran muhabirlere, "O benim sahnemde eğleniyor, ben de onun sahnesinde eğleniyorum. Amacım yalnız bırakmamak gibi değil yani ben Çağlar'ı dinlerken çok eğleniyorum." diyerek güldü.



ESTETİK KONUSUNDA EN ÇOK BEN LİNÇ EDİLİYORUM!

Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul’da Çağlar Ökten'i dinlemeye gelen isimler arasındaydı. Umut Akyürek, son dönemdeki estetik soruları hakkında konuştu. Akyürek, "Bu konuda en çok linç edilen benim. Ben estetik eleştirilerini haksız buluyorum. Çünkü kişisel haklara saygısızlık durumuna ulaştı bence. Kimse kötü görünmek istemez. Gençliği muhafaza etmek için yapılan bir şey. Özellikle dizi oyuncuları çok yaptırıyor. Ben kendim olmaktan mutluyum, Angelina Jolie'ye benzemek için falan uğraşmadım. Artık sosyal medyada insanlar yarışıyor. Daha marjinal yorumu kim yapıcak yarışı yaşanıyor. Çok komik bir yorum gelmiş bana da. Alın yazısı da silinmiş midir acaba diye. Çok güldüm buna." diyerek kahkaha attı.