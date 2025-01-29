Seda Bakan: Yoruluyoruz ama işimiz bu

Seda Bakan, İstinyePark AVM’de objektiflere yansıdı.

Yoğun geçen bir sezonun ortasında bir boşluk bulduğunu ve o boşluğu da bakım günü yaptığını söyleyen Bakan, “Çok yoğun bir şekilde çalıştığımı zaten görüyorsunuz. Yoruluyoruz ama işimiz bu. Severek çalışıyorum. Bazen kendime hiç vakit ayıramıyorum ama bugün bir boşluğum vardı ve kendimi hemen dışarı attım. Bakımlarımı yaptıracağım. Onun dışında da zaten hep evdeyiz” dedi. Objektiflere poz vermeyi de ihmal etmeyen Seda Bakan bakım sonrası yorgunluk kahvesini de içip evinin yolunu tuttu.