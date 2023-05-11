Seçil Gür'ün paylaşımı ortalığı karıştırdı

Sahne çalışmalarına ağırlık veren Seçil Gür uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni şarkısını bitirdi.

Seçil Gür, 26 Mayıs Cuma günü şarkısını müzik severlerle buluşturmak için gün sayarken, şarkı sözünü paylaşmasıyla sosyal medyada ortalık fena karıştı.

Şarkının “Bu şehirden bir an önce gidesim var… Gidesim var.” sözünü paylaşmasının ardından sosyal medyasından bir video yayınlayan Seçil Gür “Gidesim var diye paylaşımım ardından haksız bir şekilde sosyal medya üzerinden linç yedim. Ülke gündeminden yola çıkıp bu şehirde, bu ülkede ekmek yiyorsun. Seni tutan mı? var diye yazanlara, 'Güzel insanlar sizi görmezden gelmiyorum ama gülüyorum. Utanır insan… Yakında utanırsınız inşallah.” diye seslendi.