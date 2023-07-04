Sebamed Kompakt ile ciltte sabunsuz temizlik!

Yüz temizliğinde cilde en uygun ürünü seçmek için herkesin uzun bir yoldan geçtiğini biliyoruz. Cildi kurutmadan temizlebilen ve özellikle sivilceli ciltlere hassas davranan Sebamed Kompakt, sabunsuz temizlik sağlıyor. 

İçerisinde bulunduğumuz her mevsimin getirisi cildimizde farklı etkiler yaratıyor. Yaz aylarında ise cildimiz hava sıcaklığı, güneş ışığı, deniz gibi etkenler dolayısıyla kururken aynı zamanda yağlanma da yaşayabiliyor. Böylesine dengeli bir bakım gerekitiren dönemde Sebamed Kompakt, cilt bakım rutininizin olmazsa olmazı haline geliyor. 

Sabun ve alkali içermeyen Sebamed Kompakt, pH 5.5 değeri ile cildi kurutmadan gözeneklerdeki yağ, kir ve ölü deriyi derinlemesine temizliyor. Yalnızca temizleme yapmakla kalmayan Sebamed, cilt için gerekli olan amino asit ile birlikte vitamin ve lesitin içeren nemlendirici kompleksiyle de cildin nem dengesini destekliyor.  

Hafif akneli ve akne oluşumuna eğilimli ciltler için tavsiye edilen Sebamed Kompakt, ekstra yumuşak formülü ile cildi nazikçe temizliyor.

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