Seamlesstance yeni koleksiyon Nilay Deniz ile tanıttı

Nilay Deniz, doğallığı, rahatlığı, özğürlüğü ile Soul Space koleksiyonu ruhunu tanımlıyor. Tüm günü, bir Seamlesstancer olan Nilay Deniz ile geçiren Seamlesstance, Akyaka’da eğlenceli ve özel bir çekim gerçekleştirdi. Günün mottosu: “Soul Space ile tamamlandıysan hayatın akışında hissedersin” idi.

Nilay Deniz, gün boyunca hareketlerine eşlik eden Soul Space koleksiyonu ile ruhunda farkındalıkla alan açarak tüm aktivitelerinin tadını çıkardı. Hem canlı hem soft renkleri içeren koleksiyon renklerin enerjisi ile bütünleşen bir denge sundu. Soul Space’in özgür ruhu ve tarzı rehber oldu.

“İcatlar, ihtiyaçtan doğar ilkesinden” etkilenerek yola çıkan Seamlesstance, var olan bütün tabuları yıkmayı amaçlıyor. Adını özel bir dokuya sahip olan ve tekstilde sıfır atık sağlayan sürdürülebilirlik için çok önemli olan ‘’Seamless’’ adı verilen dikişsiz örgü tekniğinden alan Seamlesstance, etkileyici dokusunun yanında büyüleyici tasarımlar da ortaya çıkarıyor. Spor-şık anlayışını merkeze alan Seamlesstance; zarif, göz alıcı, sportif, dingin ve ikinci ten hissi veren ürünleriyle kadınların özgürlüğüne özgürlük katarak sonsuz hareket alanı ve rahatlık sunuyor.

Seamlesstance, ürünlerini antibakteriyel özelliği taşıyan iplikler ile üretiyor ve sağlıklı giyim imkanı sağlıyor. Ekstra yüksek bel taytlar, tayt-crop top takımlar, alttan veya üstten ayarlanabilen dekolteli croplar, spor tulum modelleri ile sağladığı rahatlık ve tasarım özellikleri sayesinde kadınların vazgeçilmezi oluyor.

Seamlesstance koleksiyonlarının tüm parçaları, kadınların günün her saati sosyalleşecekleri alanlara göre stillerini kolayca değiştirebilmelerine ve karıştır & eşleştir yapabilmelerine olanak sağlıyor. Tasarımlarının çarpıcılığı detaylarındaki dokunuşlarda gizli olan ürünler, sadece birkaç aksesuarla kombinleyerek geceye de hazır hale getirilebiliyor. Seamlesstance’ın size tabuları yıkarken ışıldama şansı sunması için tek yapmanız gereken kendi Seamlesstance’ınızı seçmeniz!