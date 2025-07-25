Sarp Levendoğlu’ndan sürpriz girişim!

Başarılı oyuncu Sarp Levendoğlu, Datça’da gastronomi alanındaki hünerlerinin yanı sıra şimdi de moda dünyasına adım attı.

Ünlü oyuncu, “Döner Tekme” adını verdiği şirketiyle tişört tasarımı ve üretimine başladı.



Üretim yeri olarak sanayiyi tercih eden Levendoğlu, markasının ismini de kendine has mizahi üslubuyla belirledi.

“SarpPaplo” adını verdiği koleksiyonunda sokak jargonu, mizah ve ironiyle harmanlanmış tasarımlar yer alıyor.

Ünlü oyuncunun, “Prensler masallarda, efsaneler sanayide yaşar” sloganı şimdiden dikkat çekiyor.

Levendoğlu, “Biraz mizah, biraz ironi... Bilen bilir dediklerimiz var bu tişörtlerde” sözleriyle hem kendi tarzını hem de yaratıcı bakış açısını tasarımlarına yansıtıyor.