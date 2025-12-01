Sarp Bozkurt ve Çağla Şıkel’den samimi açıklamalar

Çağla Şıkel’in boyunu esprili bir dille gündeme getiren Sarp Bozkurt’un ardından, bu kez de Şıkel partnerinin “ikonik pantolonlarını” diline doladı.

MoonLife Ödülleri’nde 7 Kocalı Hürmüz oyunundaki performanslarıyla En İyi Müzikal ödülünü alan Sarp Bozkurt ve Çağla Şıkel, tören öncesi basın karşısına çıkarak keyifli ve samimi açıklamalarda bulundu.

Sık sık konuşulan boy farkı hakkında esprili bir dil kullanan Şıkel, partneri Sarp Bozkurt’un sözlerine atıfta bulunarak, “Bana ayakkabılarımı çıkartmayın, aslında yakınız. Böyle bir şey hissetmesini istemem.” dedi.

Şıkel, Bozkurt’a dair düşüncelerini ise şu sözlerle anlattı: “Sarp’ın açıklamaları çok tatlı. Doğruları söylüyor, ona uyum sağlamaya çalışıyorum. Ben sahnede Sarp ile yan yana geldiğimizde aynı boyda olduğumuzu düşünüyorum. Partner uyumu denen şey böyle bir şey. İlk provalarda da yan yana geldik. Sarp aşırı naif, sakin, çekingen bir insan. Samimi, içten ve keyif aldığımız bir ortamda olduğumuz için mutluluğu ve eğlenceyi birlikte paylaşıyoruz. Benim için çok kıymetli hale geldi. Çok rahat konuşuyorum, eminim o da benim için aynı şeyleri söyleyecektir.” diyerek güldürdü.

Oyundaki enerjilerini de anlatan Bozkurt, “Her oyuna ayrı bir heyecanla geliyorum ama her sahnemizde ‘Bu sefer nasıl eğleneceğiz?’ diye başka bir heyecan duyuyorum. Gerçekten iple çekiyoruz.” dedi.



DANSINI İLK PROVADA GÖRÜNCE HAYRET ETTİM

Bozkurt, Şıkel’in dans performansından da övgüyle bahsetti: “Çağla’nın bu yönünü hiç bilmiyordum. İlk provada izlediğimde hayret ettim, inanılmazdı. O günden sonra bu oyun için daha da heyecanlandım.”



KIYAFET YORUMU KAHKAHA GETİRDİ

Basının kıyafet sorusuna Bozkurt, “Çağla’nın kıyafetini yorumlamaya gerek yok. Ne giyse güzel durur.” diyerek yanıt verdi.

Şıkel ise partnerine takılarak, “Sarp her zaman provalarda pantolonlarıyla ikonik olmuş bir insan. Bu gece giymediği için biraz kızgınım. Provalarda bize farklı hikayeler anlatan pantolonlarını siz göremediğiniz için üzgünüm.” diyerek kahkahalara neden oldu.