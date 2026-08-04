Sarp Bozkurt'a Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

Başarılı oyuncu Sarp Bozkurt, başrolünde yer aldığı "Galata" filmindeki performansıyla uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı.

Bozkurt, prestijli International Imago Film Festivali kapsamında verilen Premio Humphrey Bogart (En İyi Yabancı Film Erkek Oyuncusu) ödülünün sahibi oldu.

Festival yönetimi, farklı kültürleri ve evrensel hikâyeleri beyaz perdeye taşıyan başarılı performanslar arasından Sarp Bozkurt'u ödüle layık gördü. Bozkurt, ödül yolculuğunda Mehdi Hashemi (Calm Man), Rex McSeaton (Doll of Deceit) ve Pavel Chenyanov (СИБЭККИ БИЭРЭЭРИ) gibi uluslararası isimleri geride bırakarak büyük bir başarı elde etti.

"Galata" filmindeki etkileyici oyunculuğuyla jüri üyelerinden tam not alan Bozkurt, bu ödülle kariyerine uluslararası ölçekte önemli bir başarı daha eklerken, Türk sinemasını da dünya sahnesinde gururla temsil etti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Ödül haberini, Çağla Şıkel ile başrollerini paylaştığı "7 Kocalı Hürmüz" oyununun Ayvalık'taki gösterimi sırasında sahnedeyken öğrenen Bozkurt'u ilk tebrik edenler oyuncu arkadaşları oldu.

Oyun boyunca aklının törende olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Çok mutluyum. Bu ödül benim için büyük bir onur. Sanırım artık bu ödülün hakkını verebilmek için en kısa zamanda İtalyanca öğrenmem gerekiyor."