Sarıbahçe’de hesaplaşma vakti

Turgut, kendini Damla’ya affettirmek için Fethi’ye karşı gemileri yakmaya kararlıdır. Tansu ve Beton, Erdem’in hamlelerine karşı Kurak Tarım’ı ayakta tutabilmek için şartlı olarak bir anlaşmaya varırlar. Fakat bu anlaşma ile Turgut’un kararı Sarıbahçe’deki tüm dengeleri bozacak, hesaplaşma vaktini getirecek ve herkesi kaçınılmaz sona götürecektir.

Yeni bölümleri merakla beklenen Magarsus’da Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar başrolleri paylaşırken, genç oyunculara usta oyuncu Ercan Kesal da eşlik etti. Ercan Kesal’ın Kurak Tarım’ın kurucusu Sarıbahçe’deki tüm narenciye ticaretini elinde tutan Halil Kurak’ı canlandırdığı Magarsus’da Berkay Ateş, Halil Kurak’ın yeğeni, aynı zamanda sağ kolu Beton’u, Çağlar Ertuğrul ise fevri ve öfkeli oğlu Turgut’u canlandırıyor.

Merve Dizdar ise Halil Kurak’ın Amerika’da eğitim alıp, Kurak Tarımı modern ve kurumsal bir yapıya çevirmek isteğiyle Sarıbahçe’ye dönen kızı Tansu’yu canlandırıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Burcu Gölgedar, Cem Bender, Mehmet Bozdoğan, Sümeyye Aydoğan, Menderes Samancılar, Uğur Uzunel, Kayhan Açıkgöz, Sezer Arıçay, Sekvan Serinkaya, Emel Atıcı ve Murat Baykan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut, yapımcılığını Yamaç Okur ve Serkan Çakarer’in üstlendiği dizinin senaryosunu ise yönetmen Yunus Ozan Korkut ile birlikte Mustafa Yürüktümen kaleme aldı.

Magarsus, yeni bölümleriyle her Perşembe 19.00’da BluTV’de…