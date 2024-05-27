Şanlıurfalılar Merve Özbey ile coştu

Muhteşem sahne performansı ile yaklaşık 80 bin Şanlıurfalıya unutulmaz anlar yaşatan sanatçı Merve Özbey sahnede yaptığı konuşmada, “Buradan kendinizi görmenizi çok isterdim. Değerli misafirlerim, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşıtlarımın yanaklarından öpüyorum, saygıyla selamlıyorum. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı bu Türkiye Kültür Yolu Festivali’ni düzenliyor ki bizler de sizlerle buluşabiliyoruz” dedi.

Özbey’in; Helal Ettim, Bir İmkânsız Var, Vicdanın Affetsin gibi sevilen şarkılarıyla beraber, Dayan Yüreğim, Yerine Sevemem, Sana Değer, Bir Derdim Var, Bana Sor, Seni Yazdım, İtirazım Var gibi farklı tarzlarda en sevilen Türkçe şarkılara da yer verdiği konseri Şanlıurfa’da büyük bir coşkuya sahne oldu.

Şanlıurfalılara özel bir şarkı listesi hazırlayan Özbey, Urfa’nın Etrafı, Urfalıyam Ezelden, Hayatı Tesbih Yapmışım, Mardin Kapı Şen Olur türküleri ve sahnedeki davul şovu ile dinleyenlerine eğlenceli saatler yaşattı.