Şair Hamdi Balık’ın yeni kitabı okurlarla buluştu

İstanbul - Şair Hamdi Balık, son kitabı ile edebiyat dünyasında yeni bir heyecan yarattı. Dörtlük Yayınları etiketiyle yayımlanan bu eserinde toplam 126 şiir yer almakta. Şiirlerinde duygularını derin bir şekilde ifade eden Balık, okuyucuları derin düşüncelere ve duygusal yolculuklara davet ediyor.

Kitabının tanıtım etkinliği, önceki gün Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen imza gününde gerçekleştirildi. Ünlü sinema oyuncusu Şafak Sezer’in de katıldığı etkinlik, edebiyatseverler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Balık, imza gününde okurlarıyla buluşarak, eserinin arka planını ve yazma sürecini anlattı. Hamdi Balık, 01 Mart 1984 tarihinde Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 6 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul öğrenimini Mersin’de tamamladıktan sonra, 27 Haziran 1995 yılında duygularını kaleme dökmeye başladı. Edebiyat camiasında Ayrılığın Şairi olarak tanınan Balık, şiirleriyle birçok televizyon, radyo, dergi ve gazetede yer buldu.

MESAM (Türkiye Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliği) üyesi olan Balık, Tüsader, İlesam, İksed ve Akdağmadeni Yazarlar Derneği gibi birçok edebiyat derneğinde aktif olarak görev almaktadır. Ayrıca, dünya mutfağı yemekleri konusunda usta bir aşçı olan Balık, İstanbul’da yaşamaktadır. Hamdi Balık’ın eserleri, edebiyat dünyasında önemli bir yer edinmeye devam ederken, okuyucularına duygu dolu anlar sunmaya devam ediyor.