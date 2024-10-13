Sailing Cup Rüzgârı Esti!

Yelken yarışı tutkunlarının merakla beklediği Aqua Florya Sailing Cup'ın bu yıl üçüncüsü düzenlendi.

(AKASYA ASILTÜRKMEN -DİDEM UZEL)

Önceki gün gerçekleşen yarışa oldukça yüksek katılım olurken, Aqua Florya AVM önünde görsel şölen yaşandı. Ödül töreninde yelkenciler hem eğlendiler hem de birbirinden değerli hediyelerin sahibi oldular. Yarışın gerçekleştiği sırada yağmurun şiddetlenmesi adrenalini arttırırken, ortaya kıyasıya bir atmosfer çıkardı.



Katılımın yüksek olmasının yanı sıra görsel şölene dönüşen yarışları izleyenlerde sahilleri doldu taşırdı. Yarışı izleyenler arasında güzel oyuncular Didem Uzel ve Akasya Asıltürkmen'de yer alıyordu.



Yağmurun şiddetlenmesine rağmen büyük dikkatle yarışı takip eden ikiliden Didem Uzel, ''Yelken yarışlarını izlemek dahi bambaşka bir keyif veriyor, yarışmacıları düşünemiyorum. Akasya ile birlikte büyük bir keyif ile takip ettik. Dereceye giren arkadaşları tebrik ederim.'' dedi.