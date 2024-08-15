'Şahmaran' dizisinden yeni set fotoğrafları sosyal medyayı salladı!

İzleyicileri ekrana kilitleyen "Şahmaran" dizisinin yıldızları Mert Ramazan Demir ve Olimpia Ahenk’in yeni set fotoğrafları sosyal medyayı salladı.



Setten paylaşılan taze kareler, izleyicilerin ilgisini bir kez daha dizinin üzerine çekmeyi başardı.

Özellikle aksiyon sahnelerinde sergiledikleri dikkat çeken performans ve romantik sahnelerdeki göz alıcı uyum, hayranların büyük beğenisini kazandı.



EKRANLARIN YENİ FAVORİ ÇİFTİ OLMA YOLUNDA

Sosyal medyada her paylaşımları beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken,



Mert ve Olimpia'nın ekrandaki kimyaları izleyicilerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor.



"Şahmaran" dizisinin bu favori ikilisi, ekranların en sevilen çiftlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.