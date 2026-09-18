Şahane Pazar sahnede Türkiye turuna çıkıyor

Türk televizyonlarının unutulmaz programlarından “Şahane Pazar”, bu kez sahnede Türkiye turuna çıkıyor.

Süheyl ve Behzat Uygur’un yıllar sonra yeniden hayat verdiği “Şahane Pazar Sahnede”, 25 Eylül’de Çayırova’da başlayacak turne kapsamında 27 Eylül Bostancı Gösteri Merkezi ve ardından Türkiye’nin dört bir yanında seyirciyle buluşacak.



İstanbul’un ardından Antalya, Alanya, Adana, Mersin, Gaziantep, Denizli, Bursa, Eskişehir, Ankara ve İzmir gibi şehirleri gezecek ekip; kasım ayında da Muğla’dan Kars’a, Trabzon’dan Rize’ye, Erzincan’dan Erzurum’a ve son olarak Diyarbakır’a uzanacak.

25 farklı şehirde sahne alacak ekip, yaklaşık 8 bin 700 kilometrelik bir kara yolculuğu gerçekleştirecek. Ege’den Akdeniz’e, İç Anadolu’dan Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’ya uzanan turne, “Şahane Pazar”ın enerjisini Türkiye’nin dört bir yanına taşıyacak.