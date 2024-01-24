“Sadık Ahmet” filmi 2 Şubat’ta vizyona giriyor

1947 yılında Gümülcine'de doğan ve tıp eğitimi aldıktan sonra Yunanistan'da yaşayan Batı Trakya Türklerinin birçok hakkının devlet tarafından hiçe sayılmasına karşı siyasi bir mücadele sürdüren Dr. Sadık Ahmet'in hikâyesi TRT ortak yapımı “Sadık Ahmet” filmiyle izleyiciyle buluşacak. Batı Trakyalı Müslüman Türklerin efsanevi lideri Dr. Sadık Ahmet'in hayatı ve uğruna savaş verdiği mücadelenin etkileyici hikayesini beyazperdeye taşıyan film, 2 Şubat’ta vizyona girecek.

Senaryosunu Mert Dikmen’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Hakan Yonat'ın oturduğu filmin yapımcılığını Mahmut Cüneyt Göz, proje tasarımı ve kreatif yapımcılığını ise Muhammet Usta üstleniyor. Dr. Sadık Ahmet’i ise oyuncu Turgay Aydın canlandırıyor. Edirne’de çekimleri tamamlanan filmin oyuncuları arasında; Nur Fettahoğlu, Erkan Can, Ozan Akbaba, Renan Bilek, İlker Aksum, Taner Rumeli, Burak Satıbol, Uğur Yücel, Erdal Beşikçioğlu, Suzan Kardeş ve Doğukan Güngör gibi başarılı isimler yer alıyor.

Sadık Ahmet kimdir?

Batı Trakya'da (Gümülcine) 7 Ocak 1947'de dünyaya gelen Sadık Ahmet, Ankara ve Selanik'te tıp öğreniminin ardından Yunan vatandaşı olarak yaklaşık 3 yıl süreli zorunlu askerlik görevini tamamladı.

Ahmet, 1978'de doktor kimliğiyle hizmet vermesinin yanı sıra bir "toplum lideri" olarak azınlık Müslüman Türkler için mücadele etmesiyle biliniyor.

Türk-Yunan ilişkilerinin Kıbrıs sorunu sebebiyle gerginleşmesiyle Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığı üzerinde kurduğu siyasi baskıya dikkati çekmek üzere harekete geçen Ahmet, 1985'te Batı Trakya Türklerinin sesini uluslararası kamuoyuna duyurmak için başlattığı imza kampanyası nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı.

Yunanistan'daki 1989 genel seçimlerinde ülkedeki Batı Trakyalı Türklerin oylarıyla seçilen ilk bağımsız milletvekili olan Ahmet'in milletvekilliği birkaç ay içinde iptal edildi.

Ahmet, konuşmalarında azınlık yerine "Türk" tanımını kullanmasının ardından tutuklanarak 2 ay cezaevinde kaldı. Aynı yıl ikinci kez milletvekili seçilen Ahmet, 1991'de Batı Trakya Türk Azınlığını temsil eden ilk ve tek siyasi parti olan Dostluk, Eşitlik ve Barış (DEB) Partisini kurdu.

Ahmet, Batı Trakya'daki azınlığın haklarını koruyan Lozan Barış Anlaşması'nın 72. yılında 24 Temmuz 1995'te henüz 48 yaşındayken "şüpheli" bir trafik kazasında hayatını kaybetti.